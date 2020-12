[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 24일 ㈜KT와 ‘철도교통 분야 빅데이터 활용’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약에 따라 양 기관은 철도사업계획을 수립할 때 빅데이터 컨설팅 및 검증, 빅데이터 및 ICT를 활용한 시설관리업무 체계화, 인공지능에 기반한 철도서비스 모델개발에 상호 협력하게 된다. 또 철도노선계획, 철도역 입지선정 등에 통신 빅데이터 활용방안을 마련하는데 협력할 예정이다. 대전 동구 소재 철도공단(우) 및 한국철도(좌) 건물 전경사진. 국가철도공단 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr