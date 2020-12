쿠팡, '2020쿠팡뷰티 어워즈'…최대 69% 할인

AHC, 센카, 에이지투웨니스 등 총 40개 인기브랜드 참여

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 올해의 베스트 뷰티 아이템을 한자리에 모아 '2020 쿠팡뷰티 어워즈'를 연다고 24일 밝혔다. 28일까지 진행되는 이번 기획전에는 AHC, 센카, 에이지투웨니스, 아이오페, 랑방 등 총 40개 인기 브랜드가 참여해 최대 69% 할인 판매된다.

올해 쿠팡에서 가장 많이 사랑받은 뷰티 제품을 스킨케어, 메이크업, 클렌징, 향수, 남성뷰티 등 카테고리별로 나눠 편리하게 찾아볼 수 있다. 카테고리별로 엄선된 '쿠팡뷰티 톱30'은 고객들의 상품 선택을 돕는다. 특별한 혜택도 준비했다. 1만5000원 이상 구매 시 2000원, 2만5000원 이상 구매 시 5000원, 4만5000원 이상 구매 시 1만원을 할인해 주는 쿠폰을 제공한다.

이병희 쿠팡 리테일 부사장은 "연말을 맞아 올해 쿠팡에서 가장 사랑받은 뷰티 제품을 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 풍성한 기획전을 준비했다"며 "앞으로도 쿠팡은 더 좋은 고객 경험을 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

