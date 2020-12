[인사]BNK금융그룹

◇ 신규 선임

▲전무 최우형(그룹D-IT부문)

▲전무 방성빈(그룹글로벌부문)

▲상무 박성욱(그룹리스크담당)

▲상무 전병도(준법감시인)

◇ 승진

▲부사장 김영문(그룹CIB부문)

▲전무 구교성(그룹자산관리부문)

<부산은행>

◇ 신규 선임

▲상무 허영선(동부영업본부)

▲상무 정영준(경영지원본부)

▲상무 박선호(경남/울산영업본부)

◇ 승진

▲부행장보 강문성(고객지원그룹/고객지원본부)

<경남은행>

◇ 신규 선임

▲상무 정용운(IB본부)

▲상무 이상봉(울산영업본부)

▲상무 최철호(여신영업본부)

▲상무 김양숙(서부영업본부)

▲상무 이일환(준법감시인)

▲상무 김진한(디지털금융본부)

◇ 신규 선임

▲전무 김성화(경영전략그룹)

▲이사 박병수(리스크관리본부)

◇ 승진

▲상무 김순조(캄보디아법인)

▲상무 류희석(오토금융본부)

◇ 신규 선임

▲전무 정해덕(증권영업그룹)

▲상무 이상균(PF본부)

▲상무 한완호(법인영업부)

▲상무 박은용(파생영업부)

▲상무 이호석(부동산금융1부)

▲상무 안재우(부동산금융2부)

◇ 승진

▲전무 안기수(리스크관리본부)

◇ 승진

▲상무 강찬일(부산영업본부)

◇ 신규 선임

▲전무 장종호(부산/서울영업본부)

