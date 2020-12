[아시아경제 온라인이슈팀] 오마이걸 아린이 청초하면서도 아름다운 화보로 근황을 알렸다.

최근 라이프스타일매거진 싱글즈는 '아린의 데일리 내추럴룩' 화보를 공개했다. 싱글즈는 '청초하지만 대담하고, 그윽하지만 생기가 넘친다. 프렌치 감성을 입은 오마이걸 아린의 아름다운 순간들'이라며 뷰티브랜드로 메이크업 한 '여신화보'를 소개했다.

화보 속 아린은 다양한 메이크업과 의상을 소화해내며 다채로운 매력을 뽐냈다. 해당 화보는 싱글즈1월호에서 만나볼 수 있다.

한편, 아린은 올해 12월 걸그룹 개인 브랜드 평판 3위에 오르며 대세 아이돌임을 입증했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr