슈프리마, 지문인식기 관련 특허권 취득

[아시아경제 금보령 기자] 슈프리마는 '밀폐력이 향상된 밀폐부재를 이용한 지문인식기' 관련 특허권을 취득했다고 24일 공시했다.

슈프리마 측은 "이 기술은 당사의 주요 구조인 지문 인식 부위 방수 부품의 핵심 구조"라며 "조립 시 형합 부위에서 발생하는 반발력 저항을 최대한 줄이고 방수 효율은 극대화시키는 구조로 활용 중"이라고 설명했다.

