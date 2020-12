긴축 걱정 지운 놀라운 건축술…'비암사 극락보전' 보물 된다

17세기 전란으로 사찰 경제 위축…건립 규모 축소

측면 주 칸에 충량 마련하고 외기 구성해 팔작집으로 완성

세종시의 유일한 조선 사찰인 '비암사 극락보전(碑巖寺 極樂寶殿·세종시 유형문화재 제1호)'이 보물로 지정된다. 문화재청은 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화재위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정한다고 24일 전했다.

전의면 다방리에 있는 '비암사 극락보전'은 정면 세 칸, 측면 두 칸의 팔작지붕 건물이다. 통상 조선 불전은 측면이 세 칸이다. 이보다 규모가 작은 건 17세기 빈번했던 전란의 영향으로 추정된다. 사찰 경제가 위축되면서 건립 규모가 축소됐다.

'비암사 극락보전'은 예불공간도 협소하다. 고주(안둘렛간을 감싸고 있는 기둥)를 뒤로 물리고 후불벽을 세워 공간을 확보한 정면 세 칸, 측면 세 칸의 불전 방식이 그대로 적용됐다.

열악한 여건에서도 팔작집으로 지어진 건 충량(한쪽은 대들보에 걸리고 반대쪽은 측면 평주에 걸리는 대들보와 직각을 이루는 보)을 협칸마다 세 본씩 설치했기 때문이다. 어칸 전면 기둥과 내부 고주 사이를 대들보로 가로지르고 직각 방향으로 충량을 세 본씩 뒀다. 긴 측면 주 칸에 충량을 보조로 마련하고 외기(합각지붕의 중도리를 받는 보 중간에 동자기둥을 세워 꾸민 지붕틀의 한 부분)를 구성해 추녀에 걸리는 하중을 감당하게 했다.

지붕 처마를 받치는 부재는 기둥과 기둥 사이에 배치됐다. 대첨차, 중첨차, 소첨차 공포를 모두 사용했다. 첨차를 배열한 방식과 내외부의 살미 모양 등에서 조선 중기 다포 건축물의 특징이 잘 나타난다. 문화재청 측은 "건물 조성 시기에 대한 정확한 기록은 찾을 수 없었으나 17세기 중엽 지방 사찰 불전의 시대 특성과 지역색을 잘 간직하고 있다"고 했다.

이 건축물을 품은 비암사는 유서 깊은 사찰이다. 통일신라 도선 국사가 창건했다고 전한다. 삼국시대 유물인 계유명전씨아미타불비상(癸酉銘全氏阿彌陀佛碑像·국보 제106호) 등이 출토되면서 널리 알려졌다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr