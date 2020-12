코로나19 기세 누른 식품 있었네 … 삼진어묵 전년比 유통매출 30% 늘어

‘저염 어묵’ 시장 선점 … 황창환 대표, “혁신 제품 개발, 판로망 구축 집중해”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19 경제 위기 상황에서도 매출을 신장시킨 아이템이 있었다. 한국인의 입에 익숙한 어묵 제품이다.

어묵 대표 브랜드인 삼진어묵을 운영하는 삼진식품(대표 황창환)이 유통 부문에서 지난해 같은 기간보다 30%나 매출을 올렸다.

삼진식품은 소비 트렌드에 민감하고 변화가 빠른 유통가 흐름을 파악해 그에 맞는 제품을 개발해 출시해왔다.

삼진식품이 삼진어묵 브랜드로 본격적인 유통망 확장에 나선 2017년부터 유통점 전용 제품 출시뿐 아니라 ‘혼밥’, ‘캠핑’, ‘홈쿡’, ‘집콕’, ‘간편 간식’, ‘건강’ 등 트렌드에 맞는 제품을 꾸준히 내놨다.

혼밥과 간편 간식용 맞춤 제품인 ‘삼진어묵 어부의바’와 ‘딱한끼어묵’은 미주 최대 아시안 슈퍼마켓 체인인 ‘H마트’의 로드쇼에서도 큰 인기를 얻었다.

또 ‘삼진어묵 어부의바’의 경우 외국계 대형마트인 코스트코에서 동종 식품군에서 높은 매출을 유지하고 있다.

최근에는 코로나19 장기화로 유통업계의 소비자 니즈에도 많은 변화가 일어났다. 건강한 음식, ‘저염’, ‘저당’ 식품을 찾는 소비자가 증가한 것이다. ‘저염’, ‘저당’은 새로운 시장 트렌드로 자리잡고 있다.

올해 3월 삼진식품 대표로 취임한 황창환 대표는 ‘저염 어묵’을 어묵 시장의 신성장 동력으로 삼았다. ‘저염 어묵’의 개발 속도는 기존 일정보다 빠르게 진행됐다.

삼진식품이 2019년 식품의약품안전처에서 주관한 2019년도 나트륨 저감화 사업에 참여해 어묵 나트륨 저감화 기술 개발에 성공한 이력이 있어 가능했다.

이후 2020년도에 상품화 과정을 거쳐 ‘저염 어묵’은 삼진어묵 ‘우리가족 깐깐한 어묵’으로 시장에 나왔다.

삼진어묵 ‘우리가족 깐깐한 어묵’은 출시 이후 현재까지 판매량 15만봉을 돌파했다.

동종업계 최초로 출시된 저염 어묵인 삼진어묵 ‘우리가족 깐깐한 어묵’은 출시 이후 한 달 만에 전국 유통망을 갖춘 대형마트 코스트코, 이마트, 홈플러스에 입점했다.

또한 11번가, G마켓, 마켓컬리 등 주요 이커머스 업체에도 입점해 다양한 판로망을 구축하고 있다.

삼진식품 황창환 대표는 “혁신 제품 개발을 위한 R&D(연구개발)에 아낌없이 투자할 예정이다”며, ”삼진식품이 건강한 먹거리를 제공하는 종합식품기업으로 도약하는 데에 든든한 날개가 될 것을 확신한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr