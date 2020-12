KB국민은행, 미얀마 현지법인 설립 최종 인가 획득

미얀마 내 외국계은행 최초 현지법인 설립

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 미얀마 중앙은행으로부터 현지법인 설립 최종 인가를 획득했다고 24일 밝혔다.

올해 4월 예비인가 이후 9개월 간의 준비기간을 거쳤으며, 이번 최종 인가로 KB국민은행이 미얀마에서 외국계은행 최초로 현지법인을 설립하게 됐다. KB국민은행은 법인 내에 10개의 지점을 개설할 수 있으며, 미얀마 내에서 영업 범위에 제약없이 기업금융과 소매금융 업무가 가능하다.

‘외국계은행 최초의 현지법인 설립’ 타이틀을 획득한 국민은행은 앞으로 선진화된 종합금융 서비스를 제공해 미얀마 금융시장의 외국계 선도 은행으로 자리잡을 계획이다.

특히 미얀마 정부는 서민주택 100만 가구 공급을 주요 정책목표로 추진하고 있어, 국민은행은 강점인 디지털과 주택금융 역량을 발휘해 미얀마 주택금융 전문은행으로서 입지를 공고히 할 계획이다. 또한 한국과 미얀마 양국간의 경제교류 확대와 미얀마 정부의 SOC 확충 정책에 적극 참여할 예정이다.

국민은행 관계자는 “미얀마는 동남아시아 국가 중 높은 수준의 경제 성장률과 잠재력을 보유한 국가이며 중국-인도-ASEAN을 연결하는 지정학적 요충지"라며, “미얀마 현지법인 설립을 통해 다양한 Biz 포트폴리오를 구축하여 미얀마 금융시장의 외국계 선도은행으로 성장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr