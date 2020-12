24일 서울 송파구 장지동 서울복합물류단지 앞에 마련된 물류센터종사자 임시선별진료소에서 관련 업체 직원들이 진단검사를 위해 차례를 기다리고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.