하나생명, 유니메오와 간병서비스 공동마케팅 협력

[아시아경제 오현길 기자] 하나생명은 간병인 구인 구직 플랫폼 '좋은간병' 서비스를 운영중인 유니메오와 간병 서비스 공동 마케팅을 위한 양해각서를 체결했다고 24일 밝혔다.

양사는 시니어 헬스케어 및 보험 서비스에 관해 공동 연구하고, 상품과 서비스에 대한 노하우를 공유, 공동 마케팅을 할 수 있는 방안에 대해서도 함께 모색할 예정이다.

좋은간병 서비스는 1500여명의 간병인 데이터를 확보해 환자에게 필요한 직무경험을 가진 간병인을 연결, 인력관리를 통해 우수 간병인을 관리하는 등 환자와 간병인간 서비스 노하우를 보유하고 있다.

김인석 하나생명 대표는 "손님 맞춤 간병 서비스 시장을 선도하는 유니메오와 함께 파트너가 되어 기쁘다” 며 “시니어 세대에 꼭 필요한 간병 서비스 등과 같은 생활 편익 서비스를 적극적으로 개발하고 당사의 상품과 연계하여, 고령화 시대에 손님에게 큰 만족을 드릴 수 있도록 지속적으로 노력하겠다” 라고 밝혔다.

