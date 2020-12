2023년까지 바닥면적 300㎡미만 병설유치원에 스프링클러 설치

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도교육청은 바닥면적 300㎡미만 345개 병설유치원에 대해 오는 2023년까지 158억4000만 원의 예산을 투입 스프링클러 설비를 완료한다고 24일 밝혔다.

현재 도내 모든 학교에는 소방관련 법령에서 규정하고 있는 화재감시 및 소화를 위한 화재감지기, 옥내소화전, 스프링클러 설비 등 소방시설이 적법하게 설치돼 있다.

하지만, 법령이 강제하고 있지 않은 바닥면적 300㎡미만 병설 유치원의 경우 스프링클러가 강제되지 않아 화재 사각지대로 남겨져 있는 상황이다.

박태경 시설과장은 "화재 초기진압과 피난 골든타임 확보는 몇 번을 강조해도 부족하지 않기 때문에 스프링클러 설치 사업을 조속히 완료해 모든 학교 건물의 화재 안전성을 조기에 확보하겠다"고 전했다.

