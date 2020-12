속보[아시아경제 한승곤 기자] 논산 육군훈련소에 입소한 훈련병 11명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

충남도와 육군훈련소에 따르면 지난 21일 입소한 장병 1600여명의 전수검사 과정에서 11명이 양성 판정을 받은 것으로 전해졌다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr