국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 3차 대유행 확산세를 꺾기 위한 연말연시 특별방역대책이 본격 시행된 24일 경기 이천시 지산리조트 스키장 운영이 중단돼 있다. 이번 특별 조치에 따라 겨울철 인파가 모이는 전국 스키장, 눈썰매장, 스케이트장 등 겨울 스포츠 시설의 운영이 중단됐고 전국 해돋이 명소도 폐쇄됐다. 또한 지역 간 이동을 최소화하기 위해 리조트, 호텔, 게스트하우스 등 숙박시설의 예약은 객실의 50% 이내로 제한됐고 숙박시설이 주관하는 연말연시 파티도 금지됐다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.