[아시아경제 박준이 기자] 한라 한라 014790 | 코스피 증권정보 현재가 4,815 전일대비 130 등락률 +2.77% 거래량 113,867 전일가 4,685 2020.12.24 10:07 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-21일한라그룹, 나눔재단에 노인 인공관절수술 지원 기부금 전달 한라, 711억원 규모 주상복합 신축공사 수주계약 체결 close 는 빌더스씨앤디와 총 2836억원 규모의 경기 양평 양근지구 공동주택 1·2단지 신축공사 수주계약을 체결했다고 24일 공시했다.

계약금액은 1단지 1359억원, 2단지 1477억원으로 지난해 연결 기준 매출액 대비 각각 10.41%, 11.32%다.

계약기간은 착공 후 31개월이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr