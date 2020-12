금감원, 23개 금융사와 '아름다운 나눔' 성금 13억 구세군에 전달

[아시아경제 김효진 기자] 금융감독원은 23개 금융회사와 함께 '아름다운 나눔' 성금 13억1000만원을 24일 구세군에 전달했다고 밝혔다.

'아름다운 나눔'은 구세군 주관으로 2011년 시작된 금융권의 대표적 사회공헌 활동이다.

올해도 각 참여기관이 사회적 책임 이행을 위해 자발적으로 모금에 동참했으며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 별도의 행사 없이 비대면으로 기부를 진행했다고 금감원은 설명했다.

구세군은 '아름다운 나눔' 성금으로 전국 사회복지시설에 도서관을 마련하는 '꿈꾸는 자리' 사업을 진행하고 있다.

구세군은 아울러 전통시장에서 생필품을 구매해 영세가정 등에 전달하는 한편 장마 등 재난으로 피해를 입은 가구를 지원하는 '아름다운 동행' 사업을 새로 추진하고 있다.

