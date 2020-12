KCC, 車헤드램프용 도료 세계 최초 ‘美 안전부품 8년 인증’ 획득

장기간 본래의 외관 및 성능 유지

사막, 습한 기후 지역 등 극한 상황서 진행된 제품 테스트 통과

[아시아경제 김희윤 기자] KCC는 자체 개발한 ‘자동차 헤드램프용 UV(Ultraviolet rays) 하드코팅 도료’가 세계 최초로 AMECA(미국 자동차 안전 부품 인증) 8년 인증을 받았다고 24일 밝혔다.

AMECA는 미국에서 생산하고 주행하는 자동차 내부 장비의 안전성과 적합성 등을 인증하는 기관으로, AMECA 인증은 미국뿐 아니라 세계적으로 통용되는 필수 인증이다. 자동차 헤드램프의 경우 AMECA 3년 이상의 인증이 필수적으로 요구된다. 해당 인증 기간은 외부 자연환경에서 손상 없이 초기 상태를 그대로 유지해내는 기간을 뜻한다.

KCC의 자동차 헤드램프용 UV 하드코팅 도료는 기후 변화나 이물질 충격 등 외부 환경에 의해 쉽게 벗겨지거나 갈라지지 않아 헤드램프 점등 시 또렷한 전방 시야 확보를 돕는다. 시야 왜곡의 주원인인 황변, 뿌옇게 변하는 백화가 전혀 없고 본래의 외관 및 성능을 유지하는 내구성이 매우 뛰어나다. 자동차 헤드램프에 적용되는 도료 중 AMECA 8년 인증을 받은 것은 전 세계에서 KCC가 유일하다고 회사 측은 덧붙였다.

AMECA 검증 과정은 혹독하기로 유명하다는 게 KCC의 설명이다. 극한의 상황에 제품을 노출시켜 실제로 해당 기간을 버텨내는지 시험한다. 사막이 많고 건조한 미국 애리조나와 습한 기후의 플로리다에서 각각 실험해 두 지역에서 모두 통과해야만 인증획득이 가능하다.

KCC 관계자는 "숱한 실험을 이어가며 노력한 끝에 다시 한번 쾌거를 이룰 수 있었다"면서 "향후 글로벌 자동차 제조사 판촉을 강화해 매출 신장과 더불어 KCC의 기술력을 세계에 알릴 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

