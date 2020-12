[아시아경제 정현진 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 내년 2월 미국을 방문해 조 바이든 차기 미국 대통령과 첫 미·일 정상회담을 하겠다는 구상을 23일 밝혔다.

NHK방송 등에 따르면 스가 총리는 이날 밤 위성방송인 'BS테레비도쿄'에 출연해 미·일 정상회담에 대해 "가능하면 2월까지 하는 것이 하나의 목표일 것"이라고 말했다. 미국 대선에서 승리한 바이든 당선자는 내년 1월 20일 공식 취임할 예정이다.

스가 총리는 확산세가 사그라들지 않고 있는 미국 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 지켜보면서 구체적인 방미 일정을 조율하겠다는 생각도 드러냈다. 최근 미국에서는 코로나19 신규 확진자가 하루에만 20~30만명씩 발생하고 있는 상황이다.

