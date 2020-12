롯데마트, 홈파티용 스테이크 모음전 진행…최대 40% 할인

[아시아경제 이승진 기자] 롯데마트가 31일까지 전 점에서 ‘홈파티용 스테이크 모음전’을 진행해 다양한 스테이크를 할인된 가격에 판매한다.

롯데마트는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 외식을 하지 않고 집에서 가족들과 연말을 즐기려는 고객들이 늘어난다는 점을 고려해 행사를 준비해, 가정에서 특별한 분위기를 연출할 수 있도록 이색 스테이크 제품들을 선보인다는 계획이다.

대표 제품으로 뼈가 있는 부위의 고기로 고소하고 깊은 풍미가 있는 ‘본-인 스테이크’를 준비, ‘토마호크 스테이크’와 ‘티본 스테이크’ 등 다양한 스테이크를 부담 없는 가격에 판매한다.

‘토마호크 스테이크’는 돌도끼 모양의 스테이크로 거대한 사이즈에서 나오는 등심, 갈비살, 새우살 등 다양한 부위를 먹을 수 있다. 1팩 기준 400g 내외 중량으로 간편하게 파티 분위기도 연출할 수 있다. ‘티본 스테이크’는 T자 모양의 뼈를 중심으로 채끝, 안심이 양 옆에 붙어 있으며, 담백한 맛을 원하는 고객에게 적합한 스테이크이다.

롯데마트는 ‘본-인 스테이크’ 2종을 엘포인트 회원 대상 40% 할인 판매하며 ‘토마호크 스테이크’를 3만 6000원에, ‘티본 스테이크’를 3만 2400원에 판매한다.

이외에도 ‘프라임 등급 척아이롤’을 엘포인트 회원 대상 기존 판매가에서 40% 할인 판매하며, ‘페퍼 척아이롤/부채살 스테이크’를 엘포인트 회원 대상 각 20% 할인된 가겨에 선보인다.

윤지영 롯데마트 축산팀장은 “코로나19로 외식을 못하는 고객들이 가정에서 연말 분위기를 낼 수 있도록 이색 스테이크 행사를 기획해 선보이게 됐다”며 “고급 레스토랑에서 맛보던 스테이크를 롯데마트에서 다양하게 만나 보시고 즐거운 연말 보내시길 바란다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr