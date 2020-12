에스와이, 고급외장재 ‘히든메탈’ 1시간 내화구조인정…"화재보험료 40% 절감"

[아시아경제 유현석 기자] 종합건자재기업 에스와이 에스와이 109610 | 코스닥 증권정보 현재가 4,690 전일대비 55 등락률 -1.16% 거래량 339,086 전일가 4,745 2020.12.24 09:22 장중(20분지연) 관련기사 에스와이, 커뮤니티 활발... 주가 -2.41%.에스와이, 커뮤니티 활발... 주가 -8.38%.에스와이, 주가 5640원 (0.89%)… 게시판 '북적' close 는 고급 외장재 '히든메탈 시리즈'가 1시간 내화구조인정을 획득했다고 24일 밝혔다. 1시간 내화구조인정이란 화재 시 1시간 동안 불이 확산되지 않게 막는 성능을 말한다.

이번에 1시간 내화구조인정을 받은 제품인 ‘히든메탈 시리즈’는 에스와이의 고급 외장재 브랜드다. 일반적인 샌드위치패널은 철판사이에 단열재를 붙여 단열성능과 외벽마감에 사용된다. 에스와이의 히든메탈은 단열재 노출 없이 4면을 마감하고 특수 절곡기술을 적용한 메탈(평판)패널이다.

회사 측은 절단면 없이 매끄럽게 마감하는 절곡기술인 ‘딥드로잉(Deep-drawing)’ 기술을 적용해 외관이 더욱 수려하고 방수에도 장점이 있다고 설명했다. 외장재는 외벽용으로 외부환경에 노출돼 있어 외관뿐만 아니라 방수성능도 중요하다.

에스와이는 자체적으로 컬러코팅라인을 보유하고 있어 건물 외관을 더욱 살리는 고급컬러도 생산이 가능하다고 설명했다. 에스와이는 올해 SKC와 협업해 고급 인테리어필름을 적용한 히든메탈로 SKC 천안 CMP패드 공장건축현장에 외벽을 납품한 바 있다.

관련업계에 따르면 올해 봄 대형 인명피해를 냈던 이천물류창고 화재 후속대책으로 모든 창고와 공장에 준불연 성능 이상의 샌드위치패널 사용 의무화가 지난 8월 입법예고됐다. 내년 초 시행 예정으로 내화 샌드위치패널 수요가 확대될 것으로 보인다.

에스와이는 히든메탈 내화구조인정뿐만 아니라 화재안전 제품 개발에 집중한다는 방침이다. 11월에 대한건축사협회에서 개최한 한국건축산업대전 화재안전건축자재부문에 참가했고 지붕 내화 의무화법에 맞춰 내화방수지붕재인 ‘FL루프’ 개발과 삼성엔지니어링과 공동개발한 2시간 내화 클린룸패널 출시에 속도를 낸다는 계획이다.

회사 관계자는 “히든메탈은 고급외장재로 건축물 외관의 수려함 때문에 기존에도 인기가 많았지만 내화구조인정으로 건물 연간 화재보험료 절감효과가 있기 때문에 수요가 더욱 늘어날 것으로 기대된다”며 “정유시설 등 위험물 저장고나 반도체 등 첨단산업시설 외벽에 히든메탈을 적용하면 화재보험요율이 30~40% 절감된다”고 강조했다.

한편, 국토교통부의 규제영향분석에 따르면 준불연 샌드위치패널 의무화가 시행되면 10년간 4조7000억 수준의 샌드위치패널 건축비 증가가 예상된다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr