상상인그룹, '휠체어 사용 아동' 건강한 일상 지원

[아시아경제 김효진 기자]상상인그룹은 24일 사회문제 해결 플랫폼 ‘세상파일’과 함께 휠체어 사용 아동의 건강 생활을 위한 ‘홈트레이닝 용품’과 ‘상상인 신년 키트’를 지원한다고 밝혔다.

이번 지원은 상상인그룹이 2018년부터 ‘휠체어 사용 아동 이동성 향상 프로젝트’를 통해 인연을 맺어온 휠체어 사용 아동들을 대상으로 한다. 손목 스트랩, 밴드, 도어앵커, 클립 등으로 구성된 홈트레이닝 용품 세트와 함께 집에서 안전하게 언택트 헬스가 가능하도록 운동 영상을 지원한다. 또한 상상인그룹이 제작한 2021년 다이어리, 달력, 스티커 등이 포함된 ‘상상인 신년 키트’도 함께 제공한다.

이번 지원은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 실내에 있는 시간이 많아지며 우울감이나 무기력증을 보이는 ‘코로나 블루’가 우려되는 아동들의 심리적 신체적 안정과 건강을 돕기 위한 목적도 있다. 상상인그룹은 앞서 지난 8월 사회적기업 ‘트리플래닛’과 함께 테이블야자와 전용 화분으로 구성된 ‘반려나무’를 선물하는 등 휠체어 사용 아동의 코로나19 극복을 위한 지원 행보를 이어오고 있다.

상상인그룹 관계자는 “코로나19 확산으로 휠체어 사용 아동 가족과 상상인그룹 임직원 가족이 함께 참여하는 체육 페스티벌 등 계획된 행사들을 진행할 수 없게 돼 언택트로 가능한 신체 활동을 기획하게 됐다”며 “앞으로도 휠체어 사용 아동들의 신체 발달을 지원하고 삶에 대한 긍정적인 태도 형성을 돕기 위한 일에 앞장서겠다”고 말했다.

