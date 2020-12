[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 사내 봉사단체인 '작은사랑 실천운동본부'가 연말을 맞아 진천 보건소 및 소방서에 수제쿠키를 전달했다고 24일 밝혔다.

청호나이스는 사회적 기업 '래그랜느'에서 발달장애인들이 직접 만든 수제쿠키를 구입해 자사 제조본부가 위치한 충북 진천군 내 소방서 및 보건소, 제주 성요셉요양원에 쿠키를 전달했다. 청호나이스가 지속적으로 후원해 온 '글라라의 집' 등에도 추가로 전달할 예정이다.

청호나이스 '작은사랑 실천운동본부'는 직원들의 자발적 봉사모임으로 한시적 봉사활동이 아닌, 따뜻한 손길이 필요한 곳에 후원과 봉사를 지속적으로 진행하고 있으며 지난 11월에는 경주시에 이웃돕기 성금 1000만원을 전달하기도 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr