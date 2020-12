하나銀 "적금 신규 가입시 골드바·한우세트 등 경품 쏩니다"

[아시아경제 조강욱 기자]하나은행은 새해를 맞아 적금가입 손님 대상 '적금으로 만드는 소소한 행복' 이벤트를 실시한다고 24일 밝혔다.

내달 31일까지 진행되는 이번 이벤트는 차곡차곡 쌓여 목돈이 되는 적금처럼 새해에는 소소한 행복이 모여 큰 기쁨으로 가득 하기를 바라는 마음으로 마련됐다. 신축년 소의 해를 맞아 제공되는 혜택 별로 ▲부자되소 ▲건강하소 ▲맛좀보소 ▲마셔보소라는 주제로 진행된다.

‘부자되소, 건강하소’이벤트는 영업점 및 모바일·인터넷 뱅킹을 통해 적금을 신규가입하는 손님을 대상으로 추첨을 통해 10명에게 골드바를, 20명에게는 한우세트를 증정한다.

‘맛좀보소’는 하나은행 적금상품 미보유 손님을 대상으로 모바일 앱 하나원큐를 통한 적금 신규가입 손님 선착순 1만명에게 파리바게트 상품권을 제공한다.

‘마셔보소’는 새해 주말에 하나원큐 애플리케이션(앱)을 통해 적금을 가입한 손님 1만2500명에게 한도소진시까지 스타벅스 모바일 상품권을 지급하는 행사로 1월9일부터 31일까지 매주 토·일요일 진행된다.

하나은행 리테일사업지원부 관계자는 “이번 이벤트는 새로운 계획을 시작하는 새해를 맞아 목돈마련을 준비하는 적금가입손님을 위해 준비했다”며, “앞으로도 소소한 행복을 선사할 수 있는 다양한 이벤트 마련에 노력하겠다”고 밝혔다.

