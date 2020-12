은평형 부모교실 온라인 콘텐츠 공개

12개 클립영상으로 재구성…은평배움모아에서 수강 가능

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 지난 21일 은평배움모아를 통해 은평형 부모교육 콘텐츠인 ‘은평 S.M.A.R.T 부모교실’을 공개했다.

‘은평 S.M.A.R.T 부모교실’은 4차 산업혁명, 포스트 코로나 등 급변하는 시대에 우리 아이들에게 필요한 미래사회가 요구하는 역량은 무엇인지, 그 역량을 키우기 위한 학부모의 역할 등을 주제로 지난 11월 은평구 초등학교 학부모 20여 명을 대상으로 온라인 워크숍을 진행했다.

총 2회차로 나누어 진행한 이번 워크숍의 첫 번째 시간은 미래교실네트워크 정찬필 사무총장의 ‘미래교육으로 가는 비상구’라는 주제로 우리 아이 미래를 위한 교육은 무엇인지, 근본적인 학습방법의 변화가 중요함을 알아보는 시간으로 구성됐다.

두 번째 시간은 ‘가정에서 길러내는 미래역량 교육 비법’이라는 주제로 순천시 초등학교에 재직 중인 부부교사가 학부모들이 학습 조력자 역할을 할 수 있도록 가정에서 활용할 수 있는 꿀팁에 대해 직접 알려주는 시간으로 진행됐다.

워크숍에 참여했던 학부모는 ‘아이들 미래교육에 어떤 것이 중요한 것인지 생각해 볼 수 있었고, 앞으로 교육의 방향성과 부모의 역할에 대해 새롭게 알게 된 유익한 시간이었다’는 소감을 남겼다.

온라인 워크숍 진행 후 코로나19 장기화로 언택트(Untact·비대면) 환경에서 지속적으로 학습 가능한 온라인 교육콘텐츠를 제공하기 위해 총 12개 클립 영상으로 재구성, ‘은평배움모아’에 탑재, 회원가입 후 누구나 수강할 수 있다.

자세한 내용은 은평구배움모아 홈페이지 또는 은평구 시민교육과로 문의하면 된다.

