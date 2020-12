빵에 눈돌린 편의점…CU, 프리미엄 베이커리 라인 론칭

10여종 순차 출시

24~27일 앱 사전예약 이벤트

[아시아경제 차민영 기자] CU가 업계 최초로 프리미엄 베이커리 라인을 론칭하고 건강빵과 함께 잼, 소스 등을 세트로 구성한 차별화 상품 10여종을 순차적으로 출시한다고 24일 밝혔다.

첫 번째 상품으로 출시되는 ‘샹달프 브레드(허브브레드·그레인브레드)’는 설탕 등 인공 감미료를 전혀 넣지 않고 100% 과일을 졸여 만든 프랑스 프리미엄 잼 샹달프잼(28g)과 담백한 맛의 건강빵이 한 세트로 구성된 상품이다. 각 3200원이다.

허브브레드는 쫄깃한 식감과 로즈마리, 바질, 타임 등 각종 허브에서 나는 풍부한 향이 특징인 정통 이탈리아식 빵으로 담백한 맛 덕분에 주로 레스토랑의 식전빵으로 사용된다. 그레인브레드는 통현미, 귀리, 조 등 다양한 곡물을 듬뿍 넣어 씹을수록 고소한 건강빵이다.

허브브레드에는 입맛을 돋우는 석류라즈베리 잼을, 그레인브레드에는 진하고 무거운 달콤함이 특징인 블랙체리 잼을 함께 구성했다. 샹달프 브레드 시리즈의 모든 상품에는 화학물질이나 합성수지를 전혀 넣지 않고 자작나무를 가공해 만든 친환경 우드 잼나이프도 들어있다.

이처럼 CU가 프리미엄 빵 라인을 론칭하는 것은 최근 크림빵, 단팥빵 등 기존 편의점 인기상품이었던 간식용 빵 외에도 다양한 상품으로 고객 수요가 확대되고 있기 때문이다. CU에 따르면 이달(1~21일) 식빵, 모닝롤, 크로와상 등 식사대용 베이커리 매출은 전년 동기 대비 115.1% 급증했다. 같은 기간 동안 CU의 베이커리 전체 매출이 10% 남짓 신장한 것과 비교하면 10배가 넘는 신장폭이다.

이호섭 BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 136,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 137,500 2020.12.24 08:14 장시작전(20분지연) 관련기사 CU 1만5천개 점포별 맞춤 혁신상품 찾아라1만5천번째 점포 문연 CU…"내수 넘어 수출 브랜드 도약""겨울철 실내온도 20℃ 지켜주세요" 내년 2월까지 캠페인 close 상품본부 MD는 "그동안 편의점 베이커리는 크림빵, 피자빵 등 간식 목적의 빵을 주로 선보여왔지만 최근 샌드위치용이나 요리에 곁들이는 담백한 빵이 트렌드로 떠오른데 맞춰 차별화된 빵들을 선보이게 됐다"며 "CU는 치아바타, 포카치아, 통밀빵 등 그동안 편의점에서 만나기 어려웠던 프리미엄 빵들을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편, CU는 상품 출시에 맞춰 이달 24일부터 27일까지 CU의 멤버십 어플리케이션(앱) '포켓CU'에서 샹달프 브레드 시리즈 상품들을 40% 할인된 가격에 미리 주문할 수 있는 사전 예약 이벤트를 진행한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr