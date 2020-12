350개 프랜차이즈 참여…3000원부터 최대 1만원까지 매일 할인

[아시아경제 김철현 기자] 위메프오는 내달 4일까지 인기 프랜차이즈 약 350곳과 '위메프오 연말결산' 할인행사를 진행한다고 24일 밝혔다.

행사 기간 모든치킨·모든피자·모든배달 3종 5000원 할인쿠폰을 포함, 7번가피자·순수치킨·또래오래 타임별 5000원 선착순 할인쿠폰, CU 5000원 할인쿠폰, 미스터피자 최대 1만원 할인 등 혜택을 제공한다.

이 밖에 치킨, 피자, 한식, 중식, 분식, 기타 프랜차이즈 할인 행사도 요일별로 진행한다. 행사 참여 브랜드 및 할인 쿠폰 관련 자세한 안내는 위메프오 앱에서 확인할 수 있다.

위메프오 관계자는 "고객들을 위해 인기 프랜차이즈 총집합 할인 행사를 준비했다"며 "매일 쏟아지는 위메프오 할인쿠폰으로 가족들과 함께 따뜻한 연말연시를 보내길 바란다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr