LG 씽큐 홈, 국내 최초 제로에너지건축물 본인증 1등급 획득

LG전자가 미래주택 'LG 씽큐 홈'이 국내 최초로 제로에너지건축물 본인증(本認證) 1등급을 받았다고 24일 밝혔다.

국토교통부가 제로에너지건축물 확대를 위해 2017년 도입한 제로에너지건축물 인증제도는 에너지 소비량 대비 생산량의 비중인 에너지 자립률에 따라 5단계로 나눠 등급을 부여한다. 이 가운데 가장 높은 단계인 1등급은 에너지 자립률 100% 이상인 건축물에만 부여되며 운영 및 인증은 한국에너지공단에서 시행한다. 제로에너지건축물 인증제를 시작한 이후 본인증 1등급을 받은 건축물은 LG 씽큐 홈이 유일하다.

지난 9월 경기도 판교신도시에 약 500㎡, 지상 3층에 지하 1층 규모로 조성된 LG 싱큐 홈에는 에너지 생산·저장, 관리 등이 가능한 에너지 솔루션이 대거 적용됐다.

우선 LG 씽큐 홈에는 '건물일체형태양광발전(BIPV)' 시스템이 탑재됐다. LG전자는 가로 90㎝, 세로 70㎝ 크기 모듈과 가로 90㎝, 세로 35㎝ 크기 모듈 총 988장을 외벽과 지붕에 부착했다. 이 모듈은 기존 태양광 모듈과 달리 건축물의 외벽 마감을 대체하는 방식이라서 건물 디자인과 경관을 해치지 않는다.

또한 LG 씽큐 홈에는 주차장에 자동차·주택 간 전력공급(V2H) 시스템을 갖춘 전기차 충전기도 설치했다. 뿐만 아니라 LG전자가 직접 개발한 직류·교류 하이브리드형 분전반은 신재생 에너지의 발전, 저장, 사용의 효율을 극대화한다. 이 분전반을 통해 에너지 변환 방식에서 일어나는 손실을 줄이는 차세대 직류 가전도 사용할 수 있다.

고객은 집 안 스마트미러나 모바일 기기를 통해 에너지의 생산과 사용 및 저장 현황을 실시간 관리할 수 있는 홈에너지관리시스템(HEMS)도 이용할 수 있다. 이 시스템은 LG 씽큐 홈 솔루션을 통해 고객 생활 패턴을 학습한다. 고객 생활 패턴에 따라 에너지 발전, 저장, 사용 등을 미리 예측하고 수면, 기상, 외출 등 각각의 상황에 맞춰 에너지를 최적으로 제어해준다.

최규남 LG전자 BS사업본부 솔루션사업담당은 "'LG 씽큐 홈'의 제로에너지건축물 본인증 1등급 획득은 전 세계적으로 온실가스 감축과 에너지 절약에 대한 관심이 높은 가운데 얻은 쾌거"라며 "고객의 삶에 도움이 되는 다양한 솔루션을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 강조했다.

