구로구 공영주차장 경찰 연계 안심비상벨 추가 설치

지난해 7개소 28대 이어 올해 4개소 8대 부착 완료... 긴급상황 시 112 상황실과 연결 … 경광등, 경보음도 울려

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 지역내 공영주차장 4개소에 경찰 연계 안심비상벨을 추가 설치했다.

구로구는 “공영주차장 내 범죄를 미연에 방지하고 비상상황 발생 시 신속한 대처가 가능하도록 안심비상벨 설치 사업을 전개하고 있다”며 “최근 올해 목표한 4개소의 설치 작업을 마무리 했다”고 24일 밝혔다.

안심비상벨이 새로 설치된 곳은 구로2동 마을공동 주차장(4개), 개봉1동 마을공동 주차장(1개), 개봉1동 노외주차장(1개), 구로리공원(2개)이다.

구로구는 지난해에도 고척근린공원, 구로아트밸리 예술극장 지하 등 공영주차장 7개소에 총 28대의 비상벨을 설치한 바 있다.

위급상황 발생 시 설치된 비상벨을 누르면 자동으로 112 종합상황실에 신고 전화가 즉시 연결돼 경찰과 양뱡향 통화를 할 수 있으며 순찰차에 현재 위치 정보가 포함된 문자도 자동 전송된다. 또한 경광등과 경보음이 함께 작동해 위기상황임을 주변에 바로 알릴 수 있다.

설치 장소는 주차장 내 유동인구, 관리 인력 상주 여부 등이 고려됐다.

구로구 관계자는 “비상벨 설치로 안전사각지대를 해소해 공영주차장 이용 주민들의 불안감을 해소하는데 도움이 될 것으로 기대한다”며 “빈틈없는 관리로 더욱 안전하고 편리한 주차장을 만들기 위해 노력하겠다”고 전했다.

