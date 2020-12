[클릭 e종목]“엠브레인, 온라인 리서치 매출 증가… 수익성 개선 추세 지속될 것”

[아시아경제 구은모 기자] 엠브레인 엠브레인 169330 | 코스닥 증권정보 현재가 7,590 전일대비 80 등락률 -1.04% 거래량 37,109 전일가 7,670 2020.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 마크로밀엠브레인, 1주당 220원 현금배당 결정마크로밀엠브레인, 검색 상위 랭킹... 주가 3.61%마크로밀엠브레인, 검색 상위 랭킹... 주가 -18.38% close 에 대해 마케팅 리서치 산업의 패러다임 변화에 선제적으로 대응하고 있다며 온라인 리서치 매출 증가로 수익성 개선 추세 지속될 것이라는 분석이 나온다.

엠브레인은 마케팅 리서치 전문 기업이다. 마케팅 리서치는 제품·서비스에 대한 설문조사를 진행한 후 데이터화된 결과물을 클라이언트에 제공하는 서비스로 온라인과 오프라인 방식으로 분류된다. 엠브레인은 22년간 온라인 리서치를 수행해왔으며 국내 최대 조사 패널(2020년 기준 130만명)과 온라인 리서치 자동화·최적화 솔루션을 보유한 온라인 마케팅 리서치 기업이다.

온라인 리서치 매출 증가로 수익성 개선 추세는 지속될 전망이다. 강경근 NH투자증권 연구원은 24일 보고서에서 “엠브레인의 온라인 리서치와 오프라인 리서치 매출총이익률은 각각 28.9%, 6.5%로 온라인 리서치 매출 비중은 지난해 46.6%에서 올해 50.6%, 내년 1분기 58.1%로 상승하며 전사 수익성 향상에 기여할 것”이라며 “비대면 트렌드 영향으로 향후 온라인 비중은 지속적으로 상승할 것”이라고 전망했다.

엠브레인은 또한 마케팅 리서치 산업 패러다임 변화에 선제적 대응 중이라는 평가다. 강 연구원은 “엠브레인은 국내에서 마케팅 리서치 산업의 패러다임 변화(오프라인→ 온라인→ 빅데이터)에 가장 선제적으로 대응하는 기업”이라며 “보유중인 국내 최대 조사 패널 기반으로 지난해 국내 최초 패널 빅데이터 서비스 출시했고, 향후 빅데이터 마케팅 리서치가 중장기 성장동력으로 자리 잡을 것”이라고 내다봤다.

