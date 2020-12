최우수작 ‘기념탑의 여명’ 등 강북구 사진 공모 수상작 전시

12월28일부터 1월20일까지 구 청사, 강북문화예술회관, 미아동 복합청사 순회

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 28일부터 ‘제9회 강북구 사진 공모전’ 수상작 16점을 순회 전시한다.

이번 공모전의 최우수작으로 선정된 작품은 최태희 씨의 ‘기념탑의 여명’이다. 해당 작품은 국립4·19민주묘지 내 기념탑에서 동틀 무렵 날이 밝아 오는 모습을 어안렌즈로 담았다.

이와 함께 구는 우수작 ‘새해아침’, ‘북한산의 창’을 비롯 지역 내 명소와 아름다운 풍경을 표현한 장려상 수상작 3점, 입선작 수상작 10점을 함께 선보인다.

구는 12월28일부터 내년 1월6일까지 구청 1층 로비에서 작품을 게시한다.

1월7일부터 1월13일까지 강북문화예술회관 로비에서, 1월14일부터 1월20일까지는 미아동 복합청사에서 전시회를 이어나갈 예정이다.

사진은 더 많은 사람들이 볼 수 있도록 인터넷방송 홈페이지에도 게재됐다.

앞서 8월부터 10월까지 ‘강북구의 모든 것’을 주제로 진행된 공모전에는 총 386건의 응모작이 접수됐다. 이후 내부 심사와 외부 전문가 심사를 거쳐 32작품이 선별되고 마지막 평가에서 외부 전문가 심사와 네티즌 추천 평가를 종합한 점수로 최종 입상작이 가려졌다.

박겸수 강북구청장은 “우리 구의 다채로운 모습을 감상할 수 있게 해주신 참여자들께 감사드린다”며 “희망의 메시지를 품은 작품을 통해 코로나19로 힘든 시기를 겪고 있는 구민들이 마음의 위안을 얻길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr