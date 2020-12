뉴욕시, 英 여행객 자가격리 이행여부 확인

영국발 변이 코로나 등장에 경계 강화

보안관이 직접 자가격리 확인 예정

위반시 1천달러 벌금 부과

전세계에서 온 여행객들에게도 자가격리 명령서 전달

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕시가 변이 신종코로나바이러스감염증(코로나19)를 경계하며 영국에서 오는 여행객들의 자가격리 이행 여부를 학인하겠다는 방침을 밝혔다.

빌 더블라지오 뉴욕시장은 23일(현지시간) 브리핑에서 영국에서 오는 여행객들을 상대로 보안관이 직접 2주간의 자가격리 여부를 확인할 것이라고 발표했다.

뉴욕시는 전세계에서 오는 여행객들을 상대로 자가 격리를 실시 중이지만 이를 확인하지는 않아왔다. 자기격리를 이행하지 않을 경우 1000달러의 벌금이 부과된다.

더블라지오 시장은 "우리는 여행객, 특히 영국에서 온 이들과는 모험을 할 수 없다"고 강조했다.

이는 코로나19 백신 접종이 시작된 상황에서 추가적인 위험 요인을 차단하겠다는 의도다. 코로나19 사태 초기 심각한 피해를 입은 뉴욕시는 영국에서 발생한 변이 코로나19가 전염될 가능성에 대해 크게 우려하고 있다.

앤드류 쿠오모 뉴욕주지사도 영국과 뉴욕을 오가는 델타, 버진애틀랜틱, 브리티시 항공에게 탑승객에 대한 코로나19 검사를 의무화 할 것을 요구했다.

영국이 아닌 곳에서 온 여행객들에 대한 관리도 강화된다. 영국외 여행객들도 도착 즉시 당국에 연락처를 신고해야 하며 이메일을 통해 자가격리 명령서를 받게 된다.

