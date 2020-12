강석우 "홀로 선 혜은이, 잘 살아갈까 걱정"(같이삽시다)

[아시아경제 김봉주 기자] 23일 방송된 KBS 2TV '같이 삽시다'에서 배우 강석우가 홀로서기에 나선 혜은이를 응원했다.

이날 방송에서 강석우는 게스트로 출연해 남해살이를 함께했다.

먼저 강석우는 데뷔작 '여수'로 남해하우스의 안방마님 박원숙과 호흡을 맞췄다.

강석우는 "42년 만에 약속을 지키기 위해 왔다"고 말했다.

그 약속은 성공 후 실반지를 나눠 끼자는 것이었다.

강석우에게 반지를 선물 받은 박원숙은 매우 기뻐했다.

이어 강석우는 혜은이와 포옹하며 "우리 할 말이 많을 것 같다"고 말했다.

강석우는 "혜은이가 혼자 살아가기 힘든 성격이라 잘 살 수 있으려나 염려가 됐다"면서 "그래도 마음의 부담을 떨쳐내니 오히려 편할 수 있겠다는 생각도 들더라. 개인적으로 용기를 주고 싶었다"고 말해 혜은이를 걱정하는 동료의 마음을 드러냈다.

