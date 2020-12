"내달 4일부터 떠나라" 백악관, 이메일 지침 발송 후 취소

트럼프는 물론 직원들 거취 두고도 혼선 이어져

트럼프, 플로리다로 이동해서도 불복 모의 가능성

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령의 임기 종료가 한달도 남지 않은 상황에서 백악관 직원들의 거취를 두고 혼란이 벌어졌다.

23일(현지시간) CBS 방송의 백악관 출입기자 웨이지아 지앙은 백악관 직원들에게 내달 4일부터 백악관을 떠날 수 있다는 지침이 담긴 이메일이 발송됐다고 전했다.

지앙 기자가 입수한 이메일에는 내년1월4일부터 백악관 직원들이 떠날 수 있다면서도 트럼프 대통령의 임기인 19일까지는 고용이 지속될 것임을 예고했다. 이메일은 백악관을 떠나기 전 처리해야 하는 다양한 사안들도 공지했다.

지앙 기자는 소식통을 인용해, 일부 백악관 고위관료들은 이미 자리를 비웠다고 전했다. 이 때문에 시드니 파월 변호사 등이 별다른 제한 없이 백악관을 자유롭게 드나들며 트럼프 대통령과 대선 결과 번복에 대해 논의할 수 있다는 것이다.

그러나 백악관 직원들은 곧이어 상반된 내용의 다른 이메일을 받았다. 새로운 이메일에는 "앞서 받은 이메일은 무시하라. 새로운 정보가 곧 공유될 것"이라고 밝히고 있다.

이 같은 상황은 트럼프 대통령이 퇴임 전까지 백악관의 혼란을 방치할 것이라는 CNN의 보도와도 일맥상통한다.

트럼프 대통령은 이날 오후 플로리아주에 소재한 본인 소유 리조트 마러라고로 떠나 크리스마스 휴가를 즐길 예정이다. 트럼프 대통령은 이 곳에서도 선거 결과 불복에 대한 모의를 할 것이라는 우려를 사고 있다.

