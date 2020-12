[포토]서울시택시운송사업조합, 사랑의 쌀·성금 전달

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 서울시택시운송사업조합(이사장 문충석)이 코로나19로 어느 해 보다 혹독한 겨울을 보내는 어려운 이웃을 위한 사랑의 쌀과 성금을 전달했다고 23일 밝혔다.

이날 오후 3시 문충석 서울시택시운송사업조합 이사장과 고영문 기획상무가 동대문구청을 찾아 어려운 이웃이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 필요한 곳에 써달라며 쌀 1730kg(환가액 501만7000원)과 성금 1000만 원을 전달했다.

이로써 서울특별시택시운송사업조합은 2017년부터 동대문구에 총 2182만 원 상당의 쌀과 성금을 기탁했다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19로 인해 개인 자가용 이용이 늘어나고 있어 택시 영업이 힘든 상황임에도 불구하고 어려운 이웃을 위해 온정을 나누어주신 서울특별시택시운송사업조합의 따뜻한 마음에 감사드린다”며 “전달된 쌀과 성금은 도움이 필요한 곳에 잘 전달하도록 하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr