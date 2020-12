[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 23일 오후 2시30분 우림시장협동조합(조합장 박철우) 조합원 일동으로부터 따뜻한 겨울나기 성금을 전달받았다.

류경기 중랑구청장과 우림시장협동조합 박철우 조합장이 참석한 가운데 진행된 이번 전달식에서는 2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금 200만 원이 전달됐다.

전달된 성금은 서울사회복지공동모금회를 통해 지역 내 어려운 이웃의 겨울나기를 위해 사용될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “코로나19로 시장의 소상공인들이 어려움을 겪고 있는 가운데 중랑구를 위해 따뜻한 정성을 모아주셔서 감사드린다”며 “보내주신 성금은 코로나19와 한파로 어려움을 겪는 주민을 위해 소중히 사용하겠다”고 말했다.

