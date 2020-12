'2020 협치중랑 온라인 성과공유회 ’개최

24일 오후 4시30분부터 중랑구청 공식 유튜브 채널 통해 실시간 송출...1년간 협치중랑 추진 성과 되짚어보는 시간 가져

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 24일 오후 4시30분부터 중랑구청 공식 유튜브 채널을 통해 ‘2020 수고했어! 협치중랑! 온라인 성과공유회’를 개최한다.

실시간 온라인 생중계로 한 시간 가량 진행되는 이번 성과공유회는 2020년 한 해 동안 주민이 주체가 돼 추진된 협치 사업 성과를 나누고, 우수사례 공유를 통해 협치에 대한 주민의 이해 증진과 함께 협치 문화 활성화를 위해 기획됐다.

성과공유회는 오후 4시15분부터 사전 축하무대를 시작으로 지역사회혁신계획 성과 영상 시청과 2020년 협치 의제 우수사례 발표, 21년 추진계획과 소감 발표순으로 진행된다.

관심 있는 주민 누구나 시청할 수 있으며, 진행 중간마다 응원 댓글 이벤트도 진행해 시청자들의 적극적인 관심을 불러일으킬 전망이다.

우수사례로는 유휴공간을 활용해 청소년들이 휴식, 놀이, 취미활동을 할 수 있는 중랑구 최초 청소년 전용 여가공간인 ‘딩가동1번지’와 민관협치 전문가의 역량을 기르기 위해 운영된 ‘협치캠퍼스’ 등을 소개한다.

특히 이번 성과공유회에서는 '협치중랑' CI와 함께 지난 10월 진행한 협치 슬로건 공모전의 수상작도 발표한다.

협치중랑의 슬로건으로는 '누구나 참여하는 협치중랑, 모두가 공감하는 행복중랑'이 선정된 바 있다.

또 24일 하루 동안 중랑구청 지하대강당 입구에서 ‘2020 수고했어 협치중랑 사진전’도 운영된다. 오전 10시부터 오후 6시까지 운영되는 사진전은 2020년 협치 사업의 성과를 담은 사진들로 구성됐다.

류경기 중랑구청장은 “2020년 한 해 동안 협치문화 확산에 기여해주신 주민 여러분께 감사드린다”며 “이번 온라인 성과공유회가 협치로 변화된 중랑을 함께 느끼고 서로를 격려할 수 있는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr