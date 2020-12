대우조선해양, 초대형LNG선 6척 수주 '잭팟' 1조836억 규모

[아시아경제 박소연 기자] 대우조선해양이 유럽지역 선주로부터 초대형 LNG추진 컨테이너선 6척을 1조 836억원에 수주했다고 23일 공시했다. 이 선박들은 거제 옥포 조선소에서 건조돼 2023년 11월 30일까지 선주측에 인도될 예정이다.

대우조선해양은 올해 LNG운반선 9척(LNG-FSU, FSRU 포함), 컨테이너선 10척, 셔틀탱커 2척, VLCC 7척, VLGC 1척, 잠수함 성능개량 3척 등 총 32척 약 53억7000만 달러 상당의 선박을 수주해 목표 대비 약 74.5%를 달성했다.

앞서 한국조선해양과 삼성중공업도 사흘간 액화천연가스(LNG) 운반선을 총 17척 수주하며 3조4000억원이 넘는 계약성과를 올렸다.

현대중공업그룹의 조선 지주사인 한국조선해양은 버뮤다와 파나마 소재 선사들과 총 3척의 LNG선 건조계약을 체결했다고 23일 공시했다.

총계약 규모는 6122억원으로, 이들 선박은 현대삼호중공업에서 건조될 예정이다.

한국조선해양은 지난 21일부터 사흘간 9척의 LNG선을 수주해 총 1조8237억원에 달하는 계약을 체결했다.

또 이번 계약으로 올해 총 116척(100억 달러)을 수주해 연간 수주 목표액(110억 달러)의 91%를 달성했다.

특히 이번 달에만 총 28척(36억 달러)을 계약하는 막판 뒷심을 보였다.

삼성중공업도 아프리카 지역 선주로부터 총 8150억원 규모의 LNG 운반선 4척을 수주했다고 이날 밝혔다.

삼성중공업도 사흘간 LNG선만 총 8척(1조6300억원)을 수주했다.

또 누적 수주 실적을 55억 달러로 끌어올리며 연간 수주 목표(84억 달러)의 65%를 기록했다.

