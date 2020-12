檢, '조국 아들 인턴 의혹' 최강욱에 징역 1년 구형(상보)

[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 조국 전 법무부 장관 아들의 허위 인턴 증명서를 발급해준 혐의를 받고 있는 최강욱 열린민주당 대표에게 징역 1년의 실형을 선고해달라고 법원에 요청했다.

23일 검찰은 서울중앙지법 형사9단독 정종건 판사 심리로 열린 최 대표의 업무방해 혐의 결심 공판에서 이같이 구형했다.

최 대표는 변호사로 활동하던 2017년 10월 조 전 장관의 아내인 정경심 동양대 교수의 부탁을 받고 허위 인턴 증명서를 발급해줘 대학 입학사정업무를 방해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

검찰은 최 대표가 2017년 1월10일부터 같은해 10월11일까지 아들 조씨가 매주 2회 총 16시간 동안 문서정리 및 영문 번역 등 업무 보조 인턴 역할을 수행했음을 확인한다는 내용의 허위 확인서에 날인한 것으로 보고 있다.

이날 검찰은 "다른 지원자가 능력에 따라 교육 받을 기회를 침해한 중대한 범죄"라며 "변호사로서 진실 의무를 지고 누구보다 법 준수에 앞장서야 할 역할을 감안하면 가짜 작성행위는 결코 해서 안 될 일이다"고 밝혔다.

