쌍용차 노조 "회생절차 신청 유감…고용 보장시 반대 않는다"

"마힌드라, 매각에 결자해지 자세로 임해야"

정부·채권단에 적극적인 지원 당부하기도

[아시아경제 김지희 기자] 쌍용자동차 노동조합이 회사가 11년 만에 다시 법원에 기업회생절차(법정관리)를 신청한 데에 대해 유감을 표했다. 노조는 총고용이 보장된 회생절차에는 반대하지 않는다면서 마힌드라는 물론, 정부와 채권단의 지원도 촉구했다.

노조는 23일 보도자료를 내고 "2009년에 이어 11년 만에 법정관리를 신청한 것에 대해서 유감을 표한다"며 "총고용을 지키기 위한 결단으로 회생개시 보류신청(ARS제도)를 법원에 제출한 데 대해 동의하고, 법원이 현명한 판단으로 이를 적용한 것을 존중한다"고 밝혔다.

또 "총 고용안정이라는 노조의 핵심정책엔 변함이 없다"면서 "노사상생의 가치를 왜곡하는 정리해고가 감행된다면 결코 물러서지 않을 것"이라고 덧붙였다.

노조는 기업별 노조로 전환한 이후 상생적 노사문화를 유지하며 올해 5월에는 해고자 전원을 현장에 복귀시켰다는 성과를 강조했다. 또 지난해부터는 임금삭감 및 복지중단 등 자구안이 진행되는 과정에서 올해 임금동결에도 조기 합의했다는 점도 언급했다. 노조는 "쌍용차 노동자의 자구안 규모가 1000억원에 달한다"며 "유동성 위기에 직면한 회사의 리스크를 최소화하는 노조의 역할을 다하기 위한 결과"라고 자평했다.

그러면서 노조는 대주주 마힌드라에 책임있는 자세를 요구했다. 이들은 "이번 회생절차 역시 마힌드라가 투자처와의 합의를 도출하지 못해 발생된 것이며 매각협상이 지연된 원인"이라면서 "마힌드라가 약속한 쌍용차 정상화의 과정인 매각이 성사될 수 있도록 결자해지 자세로 임하길 바란다"고 밝혔다.

아울러 정부와 채권단의 역할도 촉구했다. 일단 매각을 통해 마힌드라의 책임이 강제될 경우 정부와 채권단도 적극적인 지원에 나서야 한다는 것이다. 노조는 "ARS 기간 동안 정부와 채권단이 적극 참여해 빠른 시간 안에 이해 당사자 간의 합의가 도출돼 매각이 성사될 수 있도록 임해야 한다"며 "쌍용차와 관련업체에 종사하는 노동자와 가족들은 60만명 이상으로 생존권을 위협받는다면 고용대란이 현실화 될 수 있다"고 호소했다.

마지막으로 노조는 "국민의 눈높이에 맞는 노조로 거듭나고자 최선을 다하고 있다"며 "2009년의 아픔을 종결한 해고자 전원복직이 전개된 2020년에 또 다시 회생절차를 밟는 데 대해 스스로 반성하고 자숙한다"고 덧붙였다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr