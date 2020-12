포항시 연말 상복 터졌네 … 지역경제활성화 '최우수'·일자리사업 '大賞'

경북도 23개 시·군 평가 … 2400명 일자리 창출·포항사랑상품권 5000억 발행 실적

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 '2020년 경상북도 지역경제 활성화 시군 평가'에서 최우수상을 수상해 시상금 300만원을 받았다고 23일 밝혔다.

또 코로나19 극복 경북희망일자리사업 우수 시·군 평가에서 대상을 수상해 2관왕의 영예를 안았다.

포항시는 코로나19로 인한 경제 위기에 대응, 클린 안심방역단 운영 등 생활방역과 환경정비 등 적극적인 일자리 사업 발굴로 경북 최대 2400명의 일자리를 창출한 공로를 인정받았다.

이외 함께 소상공인 카드수수료 사업 도내 확산, 전국최초 소상공인 도움 일자리 사업으로 소상공인 경영안정에 기여했다는 평가를 받았다. 포항시는 전국 최대 규모의 포항사랑상품권 5000억원을 발행, 소비심리를 회복하고 골목상권에 활력을 불어넣은 바 있다.

특히 소상공인 새희망자금에서 제외된 추석방역기간 집합금지 사업체 776개소에 경영안정을 위한 재난관리기금을 핀셋 지원해 사각지대에 놓인 소상공인들의 어려움을 해소했다는 호평을 받았다.

이강덕 포항시장은 "내년에도 코로나19로 인한 어려움이 지속될 것으로 예상됨에 따라 소상공인 경쟁력 강화, 골목경제 회복, 일자리 창출로 불확실성에 대비한 위기 대응력을 더욱 높여 민생안정과 경제활력에 집중하겠다"고 전했다.

