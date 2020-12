신한베트남銀, 2020 비자 리더십 어워즈 3개 부문 1위 수상

[아시아경제 조강욱 기자]신한은행의 베트남 현지법인 신한베트남은행은 베트남 비자카드가 주최한 ‘2020 비자 리더십 어워즈’에서 3개 부문 1위 사업자로 선정됐다고 23일 밝혔다.

신한베트남은행은 베트남에서 고속 성장 중인 e-커머스 시장 취급액 확대, 법인 데빗 카드 승인율 등 다양한 분야에서 성과를 인정받아 ‘법인카드 취급액’ · ‘e-커머스 활성화’ · ‘글로벌 법인 데빗카드 우수 운영’ 3부문에서 1위를 수상했다. 특히 법인카드 취급액 부문은 2013년부터 올해까지 8년 연속 수상하며 베트남 내 법인카드 1위 사업자로서의 확고한 리더십을 유지하고 있다.

신한베트남은행은 2011년 신용카드 사업을 시작한 이후 매년 지속적인 성장을 계속하고 있으며 특히 2017년 ANZ 은행 리테일 사업을 성공적으로 인수하며 올해 11월 현재 고객수 20만명, 연간 카드 사용 취급액 7억5000만달러를 달성했다.

신한베트남은행 관계자는 “최근 신용카드 사업의 취급액, 회원 수, 자산, 수익 등 대부분의 지표에서 높은 성장을 기록하고 있다”며 “앞으로도 고객 맞춤 서비스 발굴 및 프리미엄 신상품 개발 등 적극적으로 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.

