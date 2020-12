[아시아경제(대전) 정일웅 기자] <과장급 전보> ▲운영지원과 과장 이형식 ▲기획조정관실 기획재정담당관 직무대리 강희훈 ▲기획조정관실 규제개혁법무담당관 김공진 ▲기획조정관실 조달수출지원팀장 김응걸 ▲조달관리국 전자조달기획과장 권혁재 ▲구매사업국 구매총괄과장 전태원 ▲구매사업국 쇼핑몰단가계약과장 김영훈 ▲신기술서비스국 우수제품구매과장 이일형 ▲신기술서비스국 서비스계약과장 황광하 ▲신기술서비스국 건설용역과장 김종열 ▲시설사업국 토목환경과장 여인욱 ▲시설사업국 건축설비과장 박양호 ▲시설사업국 시설사업기획과장 이인호 ▲시설사업국 예산사업관리과장 유순재 ▲공공물자국 원자재비축과장 문경례 ▲조달품질원 납품검사과장 조주형 ▲서울지방조달청 공사관리과장 박진호 ▲인천지방조달청 경영관리과장 이병권 ▲인천지방조달청 장비구매과장 홍기수 ▲충북지방조달청 청장 김연일 ▲제주지방조달청 청장 류융수

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr