김종철 "변창흠, 당에서 부정적 인식 강해"

[아시아경제 김영은 기자] 김종철 정의당 대표는 구의역 사고 등 부적절한 발언으로 논란을 빚은 변창흠 국토교통부 장관 후보자에 대해 "당내 의원들이나 지도부는 굉장히 부정적 인식이 강하다"라고 23일 밝혔다.

김 대표는 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "제 생각을 단정적으로 얘기하면 사실은 당의 입장이 거의 결정되는 것이기 때문에 당에서는 오늘 청문회까지는 보고 최종판단을 하자는 입장"이라며 이같이 말했다.

김 대표는 "변 후보자가 부동산이라든지 주거 정책에 있어서는 나름 진보적인 측면이 있지만 부동산이나 집을 짓고 국토를 개발하는 데 있어서는 노동자들의 인권이 굉장히 소중하다"라며 "그런데 이런 부분에 있어서 그런 인식을 갖고 있다고 하면 상당히 문제가 있다고 생각한다"며 지적했다.

또한 김 대표는 전날(22일) 전날 변 후보자가 정의당 단식 농성장을 찾아와 자신의 발언이 경솔했다며 사과했다고 설명하며 "(변 후보자가) '국토 관련한 일만 하다 보니까 교통 이런 거에 대해 몰랐다'라고 했는데 납득이 안 된다"며 "건설이든 교통이든 산재가 계속되는 것은 비슷한 이유"라고 말했다.

그러면서 "국민감정이나 등 저희가 생각할 때 문제가 계속 있다고 판단하면 (변 후보자에 대해) 부적격 판정을 내릴 수밖에 없다"라고 강조했다.

앞서 변 후보자는 2016년 서울주택도시공사(SH공사) 사장 재임 중 회의에서 비정규직 노동자 김 모 군이 스크린도어 점검을 하다가 열차 사이에 끼어 숨진 사고를 두고 "사실 아무것도 아닌데 걔(김 군)만 조금만 신경 썼었으면 아무 일도 없는 것처럼 될 수 있었다"라고 말했던 사실이 뒤늦게 공개되며 논란을 빚었다.

이에 변 후보자는 23일 국회에서 열린 자신의 인사청문회에서 모두발언을 하면서 "청문회를 준비하며 저의 지난 삶과 인생 전반을 무겁고 진지하게 되돌아보았다"라고 사과했다.

