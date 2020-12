[아시아경제 박준이 기자] HSD엔진 HSD엔진 082740 | 코스피 증권정보 현재가 8,080 전일대비 50 등락률 +0.62% 거래량 1,660,562 전일가 8,030 2020.12.23 13:59 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 주식전문가 "진짜 뜨는 종목들 살짝 알려주겠다" HSD엔진, 커뮤니티 활발... 주가 1.18%.HSD엔진, 커뮤니티 활발... 주가 -13.64%. close 은 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 26,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 165,039 전일가 26,100 2020.12.23 13:59 장중(20분지연) 관련기사 대우조선해양, 옥포조선소 생산 재개…'방역 완료'대우조선해양, 코로나 확진자 발생에 옥포조선소 생산 중단대우조선해양, 연말 대외 기술포상 휩쓸며 기술력 입증 close 과 430억원 규모의 선박용 엔진 공급 계약을 체결했다고 23일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액 대비 6.4%다. 계약은 2022년 2월25일에 종료된다.

