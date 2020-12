내년 표준지 공시지가 10.37%↑… 14년 만에 최대 상승폭

[아시아경제 이춘희 기자] 표준지 공시지가가 12년 연속 오름세를 이어갈 전망이다. 무려 10.37% 오르며 2007년 2007년 12.40%를 기록한 이후 14년 만에 최대 상승폭을 기록했다.

국토교통부는 내년 1월 1일 기준 전국 표준지 52만 필지의 공시지가(안)에 대한 소유자 열림 및 의견청취 절차를 24일부터 다음달 12일까지 20일간 진행한다고 23일 밝혔다.

표준지는 공시대상 토지 3398만 필지 중 대표성을 가진 필지로, 전국에서 52만 필지가 선정됐다. 나머지 3346만 필지는 표준지 공시지가와 비준표를 활용해 각 시·군·구에서 개별공시지가를 산정한다.

국토부에 따르면 내년도 표준지 공시지가 변동률은 10.37%로 집계됐다. 금융위기 직후이던 2009년 1.42% 하락한 이후 12년 연속 오름세다. 지난해 6.33%에서 무려 4.04%포인트 상승폭이 확대된 동시에 올해까지 최근 10년간 평균치인 4.68%의 두 배 이상이다. 지난달 발표된 '부동산 공시가격 현실화 계획'에 따른 현실화율이 적용되면서 오름폭이 대폭 늘어난 것으로 보인다.

시·도별로 살펴보면 전국 모든 지역에서 공시지가가 상승세를 나타냈다. '천도론'의 여파 속에 세종이 12.38%로 가장 높은 오름세를 보였다. 서울(11.41%), 광주(11.39%), 부산(11.08%), 대구(10.92%), 대전(10.48%) 등 인천과 울산을 제외한 모든 특·광역시가 10%가 넘는 높은 상승폭을 보였다. 다만 인천은 올해 4.27%에서 내년 8.82%로 상승폭이 두 배 뛰었고, 울산은 1.76%에서 7.54%로 무려 4.3배 상승폭이 늘어났다.

서울에서는 25개 자치구 중 무려 16곳이 10%가 넘는 상승률을 나타냈다. 강남구가 13.83% 오르며 가장 높은 상승률을 보였고, 서초구(12.63%), 영등포구(12.49%), 강서구(12.39%), 송파구(11.84%) 등이 뒤를 이었다. 특히 강서구는 올해 7.42%에서 12.39%로 상승폭이 무려 5%포인트 늘었다.

전국적으로는 250개 시·군·구가 모두 상승세를 보였다. 특히 64곳(25.6%)이 전국 평균 이상의 상승률을 보였다. 강원 양양군이 19.86%로 가장 높은 상승폭을 나타낸 가운데 경북 군위군(15.69%), 서울 강남구, 대구 수성구(13.82%), 부산 남구(13.76%) 등이 뒤를 이었다. 경남 통영시는 3.94% 오르며 전국에서 가장 낮은 상승률을 보였다.

공시가격대별로는 10만원 미만 필지가 58.0%로 가장 높은 비중을 나타냈다. 10만원 이상~100만원 미만 필지는 25.0%, 100만원 이상~1000만원 미만 필지는 16.2%로 조사됐다. 2000만원 이상 필지는 0.2%에 불과했다.

전국에서 표준지 공시지가가 가장 높은 곳은 서울 명동 네이처리퍼블릭 부지가 차지했다. 18년 연속 1위다. 지난해 ㎡당 1억9900만원으로 2억원에 육박한 데 이어 올해 2억650만원으로 3.8% 올랐다. 부지 전체(169.3㎡)의 공시지가는 350억원에 달하는 셈이다.

이용 상황별로는 주거용 표준지의 상승률이 11.08% 오르며 가장 높은 상승률을 보였다. 상업용 표준지는 10.14% 올랐고, 농경지(9.24%), 임야(8.46%), 공업지(7.56%) 등 순이다.

내년도 표준지 공시지가(안)은 소유자 및 지자체 의견 청취, 중앙부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 내년 2월1일 결정·공시될 예정이다. 개정된 '부동산공시법 시행령'에 따라 공시지가(안)을 공동소유자 모두에게 개별 통지하고, 시·군·구청장 뿐 아니라 관할 시·도지사의 의견도 듣도록 해 공시지가(안)에 대한 의견청취를 강화할 예정이다.

구체적인 공시지가(안)은 '부동산 공시가격알리미'사이트에서 24일부터 열람 가능하다. 해당 표준지가 소재한 시·군·구청 민원실에서도 24일부터 다음달 12일까지 열람 가능하다.

의견이 있는 경우에는 다음달 12일까지 의견서를 부동산 공시가격알리미 사이트에서 온라인으로 제출하거나 서면으로 해당 표준지 담당 감정평가사 또는 시·군·구 민원실에 제출하면 된다.

