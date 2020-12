[아시아경제 박준이 기자] LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 29,900 전일대비 650 등락률 +2.22% 거래량 64,363 전일가 29,250 2020.12.23 10:58 장중(20분지연) 관련기사 LIG넥스원, 방위사업청과 445억 규모 공급계약 체결LIG넥스원, 대우조선해양과 789억원 규모 공급계약 체결LIG넥스원, 방위사업청과 무전기 공급 계약 체결 close 은 국방과학연구소와 총 967억8570만원 규모의 구축함(KDDX) 소나체계 체계통합·함상장비 시제 연구개발사업 및 예인소나 송수신장비 시제 공급계약을 체결했다고 23일 공시했다. 계약기간은 2029년 11월30일까지다.

