조선대 산학협력단 ‘관절염 개선’ 전호 잎 추출물 기술이전 계약

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교 산학협력단은 ㈜씨에스텍과 항염 및 관절염 개선에 큰 효과가 있는 전호 잎 추출물(WE-LAS)로 치료용 조성물을 공동 개발, 6억 원 규모의 기술이전 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 기술이전 계약은 과학기술일자리진흥원의 협력을 통해 마련됐으며, 지난 21일 오후 3시 조선대 산학협력단 중회의실에서 계약식이 열렸다.

김춘성 교수(치과대학 치의예과)와 문성민 ㈜씨에스텍 연구소장은 최근 국내 자생식물 ‘전호’ 유래 식의약소재가 임상실험을 통해 관절염 예방 및 치료에 뛰어난 효과가 있다는 것을 밝혔다.

최근 각종 질병의 예방 및 치료용 천연생리활성 물질을 약용식물에서 찾고자 하는 연구가 전 세계적으로 활발하게 진행되고 있다.

특히 고령인구 증가로 가장 크게 문제되고 있는 퇴행성 질환 중 퇴행성 관절염치료 물질을 탐색해 이를 개선하기 위한 다양한 사업화 노력이 이뤄지고 있다.

이에 조선대 치과대학 김춘성 교수 연구팀은 다년간 퇴행성관절염 치료소재를 개발해왔다.

자생식물인 전호(Anthriscus sylvestris Hoffmann)를 이용해 항염 및 관절염개선에 큰 효과 및 기전을 확인했다.

연구팀은 지난 2017년부터 농림식품부 농림식품기술기획평가원의 연구지원으로 올해 임상에 성공해 사업화를 위한 기술이전을 추진하게 됐다.

연구팀은 전호 잎 추출물(WE-LAS)을 유효성분으로 포함하는 관절염 예방 및 치료용 조성물을 이용해 건강기능식품 사업화를 위한 개별인증을 획득하고, 더 나아가 의약품 소재 개발로 연구를 확대·진행할 계획이다.

조선대 산학협력단 관계자는 “이번 기술이전 계약으로 전호 잎 추출물과 관련한 산학 공동 연구개발과 사업화에 박차를 가하겠다”고 포부를 드러냈다.

