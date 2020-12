속보[아시아경제 임주형 기자] 충북 제천에서 보험회사에 근무하는 20대 A씨가 코로나19 확정 판정을 받았다.

A씨는 제천 226번 확진자로 분류됐다.

A씨는 5일 전부터 두통, 발열 등 증상을 보였으나 감기약을 복용한 뒤 증세가 나아지자 정상 출근한 것으로 확인됐다.

A씨가 근무하는 보험회사의 직원은 70~80명에 이르는 것으로 알려졌다.

방역당국은 보험사 직원 전원을 격리조치했다.

