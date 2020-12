경북도교육청, 사립유치원 '에듀파인' 현장 컨설팅 "100% 완료"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도교육청은 올해 처음 도입해 도내 모든 사립유치원이 사용하고 있는 국가관리 회계시스템 K-에듀파인 개별점검 및 컨설팅을 100% 완료했다고 23일 밝혔다.

K-에듀파인 개별점검 및 컨설팅은 올해 도내 모든 217개 사립유치원에 도입된 사립유치원 K-에듀파인의 1대 1 컨설팅을 통한 맞춤형 지원으로 조기 정착을 돕기 위해 진행됐다.

경북교육청은 코로나19에 대응해 교육용 동영상, 원격지원 도입 등 다양한 방식으로 사용자 상시지원체계를 구축·운영하고 학교와 사립유치원간 1대 1멘토단과 대표강사 등 지원 인력을 배치, 2021학년도 예산 편성에도 도움을 줄 계획이다.

회계 업무를 어려워하는 사립유치원 담당자를 위한 '사립유치원 K-에듀파인 통합 매뉴얼 & FAQ' 1권, 2권과 교육지원청 업무 담당자를 위한 '사립유치원 K-에듀파인 업무담당자 길라잡이'도 배부할 예정이다.

이양균 유초등교육과장은 "경북도내 사립유치원 한 곳도 빠짐없이 지원하기가 쉽지 않은 상황임에도 불구하고 사립유치원과 교육지원청의 협조로 100% 컨설팅을 마무리 할 수 있었다"며 "사립유치원에 실질적인 도움이 될 수 있는 다양한 방안을 검토해 현장에 불편함이 없도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

