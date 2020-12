"내년 상업용부동산 초양극화"…KB 부동산 보고서 발간

[아시아경제 김효진 기자] KB금융그룹은 23일 올 한해 상업용 부동산시장 여건을 진단하고 내년 시장 전망을 담은 ‘2021 KB 부동산 보고서(상업용편)’를 발간했다고 밝혔다.

지난해에 이어 두번째 발간된 보고서로, KB경영연구소가 선정한 상업용 부동산시장의 주요 이슈와 함께 설문조사를 통해 시장 여건과 향후 전망에 대한 전문가 의견을 담은 것이 특징이다.

상업용 부동산시장 전문가 조사 결과 올해 시장상황에 대해선 ‘후퇴기’ 평가가 다수를 차지하였으며, 올해 전망 대비 내년 시장 전망이 나빠질 것으로 보는 의견이 늘었다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 내년 투자여건이 가장 나쁠 것으로 보이는 시장으로는 호텔, 상가/리테일이, 가장 좋을 것으로 보이는 시장으로는 물류시설, 데이터센터가 꼽혔다.

상가 전문 중개업소 대표를 대상으로 한 설문 결과, 코로나19 장기화 및 자영업 경기 침체 등으로 공실 증가, 임대료 하락 등 투자 위험이 커질 것으로 전망됐다.

경기침체 우려에도 불구하고 올해 상업용 부동산시장은 거래가 늘고 가격도 상승세를 보였으나 경기 불확실성 지속, 임대여건 악화 등 위험요인이 상존하고 있어 내년 시장은 개별 부동산 자산의 특성에 따른 초양극화가 심화할 전망이다.

KB경영연구소 김태환 연구위원은 “내년 상업용 부동산시장은 불확실성이 어느 때보다 큰 한해가 될 것”이라며 “양극화를 넘어 초양극화가 진행될 것으로 예상되는 만큼 시장 상황에 대한 면밀한 분석과 위험에 대한 대비가 중요할 것으로 보인다”고 말했다.

