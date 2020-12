[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자]

◇5급 승진

▲경제교통과 윤광식 ▲체육시설사업소 김성목 ▲행복나눔과 이호현 ▲의회사무과 박승진 ▲환경과 임춘구 ▲농업기술센터 김규태

◇6급 승진

▲기획예산담당관 박선지 ▲기획예산담당관 성기탁▲행정과 박철현 ▲미래전략과 박동지▲ 환경과 뱅운주▲건설과 신은혜 ▲복지정책과 김채열 ▲복지정책과 백경화 ▲행복나눔과 문은립 ▲농업기술센터 유경선 ▲환경과 김정미 ▲산림과 제종복 ▲도시건축과 신하식 ▲도시건축과 유종영 ▲민원소통과 진재성

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr